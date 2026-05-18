Vide grenier Champ le Duc 2026 Champ-le-Duc
Vide grenier Champ le Duc 2026 Champ-le-Duc dimanche 23 août 2026.
Champ-le-Duc
Vide grenier Champ le Duc 2026
2 PLACE DE LA MAIRIE Champ-le-Duc Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-23 08:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-23
L’association de parents d’élèves LA RECRÉ organise son traditionnel vide grenier dans les rues de Champ le Duc.
Buvette et restauration sur place.
Tout les bénéfices seront reversés à la coopérative de l’école afin de participer au financement des projets pédagogiques à venir.
Le tarif est de 2 euros le mètre avec un minimun de 5m.Tout public
0 .
2 PLACE DE LA MAIRIE Champ-le-Duc 88600 Vosges Grand Est +33 6 38 82 16 76
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English :
The parents’ association LA RECRÉ organizes its traditional garage sale in the streets of Champ le Duc.
Refreshments and catering on site.
All profits will be donated to the school cooperative to help finance future educational projects.
Prices are 2 euros per meter, with a minimum of 5m.
L’événement Vide grenier Champ le Duc 2026 Champ-le-Duc a été mis à jour le 2026-05-18 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES
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