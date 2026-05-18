Concert guitare et violon Paganini goes Balkan Église romane de Champ-le-Duc Champ-le-Duc

Champ-le-Duc

Concert guitare et violon Paganini goes Balkan

Église romane de Champ-le-Duc Place de l’église Champ-le-Duc Vosges

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-01 20:30:00

fin : 2026-08-01 22:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Jean-Samuel BEZ et Raphaël BEREAU nous offrent un duo atypique mariant le violon et la guitare, dans une approche intimiste et poétique de la musique de chambre, fondée sur la rencontre rare et équilibrée de ces deux instruments. Il nous invite à un voyage musical à travers l’Europe centrale et les Balkans, avec un programme de sonates originales, entièrement porté par de nouveaux arrangements, qu’il souhaite prolonger avec plusieurs mélodies traditionnelles de Serbie, Bosnie ou Macédoine, le tout avec humour et sympathie.Tout public

10 .

Église romane de Champ-le-Duc Place de l’église Champ-le-Duc 88600 Vosges Grand Est +33 3 29 50 51 33

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English :

Jean-Samuel BEZ and Raphaël BEREAU offer us an atypical duo combining violin and guitar, in an intimate and poetic approach to chamber music, based on the rare and balanced encounter of these two instruments. He invites us on a musical journey through Central Europe and the Balkans, with a program of original sonatas, entirely supported by new arrangements, which he wishes to extend with several traditional melodies from Serbia, Bosnia or Macedonia, all with humor and sympathy.

L’événement Concert guitare et violon Paganini goes Balkan Champ-le-Duc a été mis à jour le 2026-05-18 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES