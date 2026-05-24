Jeu de piste à l’Église romane Bonus Nature Tambouille Festival Église romane de Champ-le-Duc Champ-le-Duc
Jeu de piste à l’Église romane Bonus Nature Tambouille Festival Église romane de Champ-le-Duc Champ-le-Duc jeudi 30 juillet 2026.
Champ-le-Duc
Jeu de piste à l’Église romane Bonus Nature Tambouille Festival
Église romane de Champ-le-Duc Place de l’église Champ-le-Duc Vosges
Tarif : – – EUR
4
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-07-30 16:00:00
fin : 2026-07-30 18:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Et si on découvrait l’église romane en s’amusant ! À travers ce jeu de piste, apprenez à lever les yeux et déceler les richesses de cet édifice, fleuron de l’art roman dans le grand Est. L’architecture variée émanant des différentes phases de restauration rend ce site unique. Découvrez de manière ludique et en famille la légende qui caractérise les lieux, ainsi que les subtilités d’architecture et les curiosités associées de l’église romane. À partir de 7 ans. Collation offerte puis poursuivez votre soirée au Tambouille Festival.Tout public
4 .
Église romane de Champ-le-Duc Place de l’église Champ-le-Duc 88600 Vosges Grand Est +33 3 29 50 51 33
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English :
Let’s have fun discovering the Romanesque church! With this treasure hunt, you’ll learn to look up and discover the treasures of this edifice, a jewel of Romanesque art in Eastern France. The varied architecture resulting from the various restoration phases makes this site unique. Discover the legend that characterizes the site, as well as the architectural subtleties and associated curiosities of the Romanesque church. Ages 7 and up. Snack offered, then continue your evening at the Tambouille Festival.
L’événement Jeu de piste à l’Église romane Bonus Nature Tambouille Festival Champ-le-Duc a été mis à jour le 2026-05-24 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES
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