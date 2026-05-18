Concert guitares et mandolines de Remiremont Église romane de Champ-le-Duc Champ-le-Duc
Concert guitares et mandolines de Remiremont Église romane de Champ-le-Duc Champ-le-Duc samedi 26 septembre 2026.
Champ-le-Duc
Concert guitares et mandolines de Remiremont
Église romane de Champ-le-Duc Place de l’église Champ-le-Duc Vosges
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26 22:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Cette formation d’excellence, dirigée par Pascal ZAUG, est composée d’une trentaine de musiciens, avec mandolines, mandoles, guitares, mandoloncelles, contrebasses et percussions. Elle est construite sur le modèle d’un orchestre de chambre classique. Elle propose un répertoire extrêmement varié mêlant musique classique, contemporaine, de films ou de variété, avec des morceaux spécialement arrangés pour elle. Sa notoriété et son palmarès, tant en France qu’à l’étranger, ne sont plus à démontrer. Une belle soirée et de beaux moments à vivre en perspective.Tout public
10 .
Église romane de Champ-le-Duc Place de l’église Champ-le-Duc 88600 Vosges Grand Est +33 3 29 50 51 33
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English :
This top-notch ensemble, directed by Pascal ZAUG, comprises some thirty musicians, with mandolins, mandolas, guitars, mandoloncellos, double basses and percussion. It is built on the model of a classical chamber orchestra. They offer an extremely varied repertoire of classical, contemporary, film and variety music, with pieces specially arranged for them. Its reputation and track record, both in France and abroad, are unquestionable. A wonderful evening and a wonderful time ahead.
L’événement Concert guitares et mandolines de Remiremont Champ-le-Duc a été mis à jour le 2026-05-18 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES
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