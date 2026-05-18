Ensemble vocal Noctuel Église romane de Champ-le-Duc Champ-le-Duc
Ensemble vocal Noctuel Église romane de Champ-le-Duc Champ-le-Duc samedi 17 octobre 2026.
Champ-le-Duc
Ensemble vocal Noctuel
Église romane de Champ-le-Duc Place de l’église Champ-le-Duc Vosges
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-17 20:30:00
fin : 2026-10-17 22:00:00
Date(s) :
2026-10-17
L’Ensemble Vocal Noctuel est un chœur basé à La Bresse. Crée en 2017 et fort de 19 choristes, non seulement locaux, mais aussi originaires de Colmar et d’Epinal. Il est dirigé par Agnès VUILLEMIN. Il propose un répertoire souvent méconnu du grand public, avec des œuvres de compositeurs contemporains, tels que Trotta, Hagenberg, Whitacre, Arnesen et Gjeilo. Habitué à chanter a capella, il a souhaité ouvrir son programme à un répertoire toujours moderne et essentiellement anglo-saxon mais agrémenté de piano qui ne fait qu’un avec les voix des choristes. Aussi, c’est Corinne GIULIANI, pianiste accompagnatrice au Conservatoire de Nancy qui sera présente pour l’occasion.Tout public
10 .
Église romane de Champ-le-Duc Place de l’église Champ-le-Duc 88600 Vosges Grand Est +33 3 29 50 51 33
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English :
The Ensemble Vocal Noctuel is a choir based in La Bresse. Founded in 2017, its 19 choristers are not only local, but also from Colmar and Epinal. It is directed by Agnès VUILLEMIN. It offers a repertoire that is often little-known to the general public, with works by contemporary composers such as Trotta, Hagenberg, Whitacre, Arnesen and Gjeilo. Accustomed to singing a capella, he wanted to open up his program to a repertoire that was still modern and essentially Anglo-Saxon, but enhanced by a piano that became one with the voices of the choristers. Corinne GIULIANI, piano accompanist at the Conservatoire de Nancy, will be on hand for the occasion.
L’événement Ensemble vocal Noctuel Champ-le-Duc a été mis à jour le 2026-05-18 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES
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