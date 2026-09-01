JEP 2026 visite de l’église Saint-Pierre de Montluçon Église saint-Pierre Montluçon

Informations pratiques

Montluçon

JEP 2026 Visite de l’église Saint-Pierre

Église saint-Pierre Place saint-Pierre Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Église romane de la fin du XIè siècle, l’église Saint-Pierre, ancienne paroisse de la ville basse, est aujourd’hui la plus ancienne de la ville.

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Église saint-Pierre Place saint-Pierre Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 05 95

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English :

A Romanesque church dating from the late 11th century, the Church of Saint-Pierre—the former parish church of the lower town—is now the oldest in the city.

L’événement JEP 2026 Visite de l’église Saint-Pierre Montluçon a été mis à jour le 2026-08-28 par Montluçon Tourisme