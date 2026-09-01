JEP 2026 visite de l’église Saint-Pierre de Montluçon Église saint-Pierre Montluçon
samedi 19 septembre 2026 · Église saint-Pierre · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
JEP 2026 Visite de l’église Saint-Pierre
Église saint-Pierre Place saint-Pierre Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Église romane de la fin du XIè siècle, l’église Saint-Pierre, ancienne paroisse de la ville basse, est aujourd’hui la plus ancienne de la ville.
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Église saint-Pierre Place saint-Pierre Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 05 95
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English :
A Romanesque church dating from the late 11th century, the Church of Saint-Pierre—the former parish church of the lower town—is now the oldest in the city.
L’événement JEP 2026 Visite de l’église Saint-Pierre Montluçon a été mis à jour le 2026-08-28 par Montluçon Tourisme
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