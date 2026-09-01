JEP 2026 -Visite de l’Hôtel de Ville Place Jean Jaurès Montluçon
samedi 19 septembre 2026 · Place Jean Jaurès · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
JEP 2026 Visite de l’Hôtel de Ville
Place Jean Jaurès Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’Hôtel de Ville ouvre ses portes pour des visites libres.
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Place Jean Jaurès Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes protocole@mairie-montlucon.fr
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English :
As part of European Heritage Days, City Hall is opening its doors for self-guided tours.
L’événement JEP 2026 Visite de l’Hôtel de Ville Montluçon a été mis à jour le 2026-08-31 par Montluçon Tourisme
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