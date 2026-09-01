Informations pratiques

Montluçon

JEP 2026 Visite de l’Hôtel de Ville

Place Jean Jaurès Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’Hôtel de Ville ouvre ses portes pour des visites libres.

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Place Jean Jaurès Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes protocole@mairie-montlucon.fr

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English :

As part of European Heritage Days, City Hall is opening its doors for self-guided tours.

L’événement JEP 2026 Visite de l’Hôtel de Ville Montluçon a été mis à jour le 2026-08-31 par Montluçon Tourisme