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AGENDA · Montluçon

JEP 2026 -Visite de l’Hôtel de Ville Place Jean Jaurès Montluçon

samedi 19 septembre 2026 · Place Jean Jaurès · Montluçon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Place Jean Jaurès
Adresse
Hôtel de Ville
Ville
03100 Montluçon
Département
Allier
Tarif

Montluçon

JEP 2026 Visite de l’Hôtel de Ville

Place Jean Jaurès Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’Hôtel de Ville ouvre ses portes pour des visites libres.
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Place Jean Jaurès Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   protocole@mairie-montlucon.fr

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English :

As part of European Heritage Days, City Hall is opening its doors for self-guided tours.

L’événement JEP 2026 Visite de l’Hôtel de Ville Montluçon a été mis à jour le 2026-08-31 par Montluçon Tourisme

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