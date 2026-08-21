JEP 2026 Visite guidée découverte des trésors des collections Musée de l’Horlogerie Musée de l’Horlogerie Saint-Nicolas-d’Aliermont
dimanche 20 septembre 2026 · Musée de l'Horlogerie · Saint-Nicolas-d'Aliermont
Informations pratiques
Saint-Nicolas-d’Aliermont
JEP 2026 Visite guidée découverte des trésors des collections Musée de l’Horlogerie
Musée de l’Horlogerie 48 Rue Edouard Cannevel Saint-Nicolas-d’Aliermont Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:00:00
fin : 2026-09-20 16:45:00
Date(s) :
2026-09-20
Découvrez les collections du musée de l’horlogerie à travers une sélection d’objets qui ont fait l’histoire de Saint-Nicolas d’Aliermont et sa renommée.
Durée 45 min .
Musée de l’Horlogerie 48 Rue Edouard Cannevel Saint-Nicolas-d’Aliermont 76510 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 53 98 musee@mairie-sna.fr
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English : JEP 2026 Visite guidée découverte des trésors des collections Musée de l’Horlogerie
L’événement JEP 2026 Visite guidée découverte des trésors des collections Musée de l’Horlogerie Saint-Nicolas-d’Aliermont a été mis à jour le 2026-08-21 par Communauté de communes des Falaises du Talou
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