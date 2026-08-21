JEP 2026 Visite guidée découverte des trésors des collections Musée de l’Horlogerie Musée de l’Horlogerie Saint-Nicolas-d’Aliermont

Informations pratiques

Saint-Nicolas-d’Aliermont

JEP 2026 Visite guidée découverte des trésors des collections Musée de l’Horlogerie

Musée de l’Horlogerie 48 Rue Edouard Cannevel Saint-Nicolas-d’Aliermont Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 16:00:00

fin : 2026-09-20 16:45:00

Date(s) :

2026-09-20

Découvrez les collections du musée de l’horlogerie à travers une sélection d’objets qui ont fait l’histoire de Saint-Nicolas d’Aliermont et sa renommée.

Durée 45 min .

Musée de l’Horlogerie 48 Rue Edouard Cannevel Saint-Nicolas-d’Aliermont 76510 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 53 98 musee@mairie-sna.fr

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English : JEP 2026 Visite guidée découverte des trésors des collections Musée de l’Horlogerie

L’événement JEP 2026 Visite guidée découverte des trésors des collections Musée de l’Horlogerie Saint-Nicolas-d’Aliermont a été mis à jour le 2026-08-21 par Communauté de communes des Falaises du Talou