JEP 2026 Visite guidée découvertes des réserves du Mupop MUPOP Montluçon
samedi 19 septembre 2026 · MUPOP · Montluçon
Informations pratiques
Montluçon
JEP 2026 Visite guidée découvertes des réserves du Mupop
MUPOP 3 rue Notre-Dame Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 17:15:00
Date(s) :
2026-09-19
Le patrimoine révélé découvrez les réserves du Mupop de Montluçon et les métiers de la Conservation.
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MUPOP 3 rue Notre-Dame Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 19 62
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English :
Hidden Heritage: Discover the Mupop’s collections in Montluçon and the field of conservation.
L’événement JEP 2026 Visite guidée découvertes des réserves du Mupop Montluçon a été mis à jour le 2026-08-20 par Montluçon Tourisme
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