JEP 2026 Visite guidée découvertes des réserves du Mupop MUPOP Montluçon

Informations pratiques

Montluçon

JEP 2026 Visite guidée découvertes des réserves du Mupop

MUPOP 3 rue Notre-Dame Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 17:15:00

Date(s) :

2026-09-19

Le patrimoine révélé découvrez les réserves du Mupop de Montluçon et les métiers de la Conservation.

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MUPOP 3 rue Notre-Dame Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 19 62

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English :

Hidden Heritage: Discover the Mupop’s collections in Montluçon and the field of conservation.

L’événement JEP 2026 Visite guidée découvertes des réserves du Mupop Montluçon a été mis à jour le 2026-08-20 par Montluçon Tourisme