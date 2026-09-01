Informations pratiques

Puilaurens

JEP 2026 VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE PUILAURENS

Puilaurens Aude

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Venez découvrir cette belle forteresse avec Lénaïc qui vous en dévoilera tous les secrets ! Pour les Journées Européennes du Patrimoine un tarif unique entrée 5€ pour les adultes, gratuit pour les enfants.

Entrez dans l’histoire de cette citadelle de montagne, classée UNESCO en 2026, revivez sa construction, découvrez ses atouts défensifs, admirez ses vues imprenables sur les montagnes alentours, comprenez la vie dans le château, écoutez les légendes portées par ses vieilles pierres et percez les mystères de son passé…

Départ de la visite de l’accueil du château, nous vous invitons à vous présenter 15 minutes avant le départ.

Réservation souhaitée au 04 68 20 65 26.

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Puilaurens 11140 Aude Occitanie +33 4 68 20 65 26 contact@chateau-puilaurens.com

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English :

Come discover this beautiful fortress with Lénac, who will reveal all its secrets to you! For European Heritage Days, there’s a special rate: admission is 5? for adults and free for children.

Step back in time at this mountain citadel, designated a UNESCO World Heritage Site in 2026; relive its construction, discover its defensive features, admire its breathtaking views of the surrounding mountains, and learn about life in the castle, listen to the legends told by its ancient stones, and unravel the mysteries of its past…

The tour begins at the castle’s reception area; we ask that you arrive 15 minutes before departure.

Reservations are recommended at 04 68 20 65 26.

L’événement JEP 2026 VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE PUILAURENS Puilaurens a été mis à jour le 2026-08-18 par