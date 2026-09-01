Informations pratiques

Graignes-Mesnil-Angot

JEP 2026 Visite guidée Histoire et transformation de l’ancienne église Saint-Michel

Place de la Libération Graignes-Mesnil-Angot Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 11:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Présentation de l’ancienne église et évocation des combats de 1944 ayant conduit à sa destruction partielle et à sa transformation en mémorial franco-américain. Vous pourrez poursuivre librement votre visite en admirant le point de vue sur les marais depuis le belvédère derrière le cimetière et en redescendant vers le nouveau bourg pour découvrir la nouvelle église Saint-Michel datant de la Reconstruction.

Durée 1h .

Place de la Libération Graignes-Mesnil-Angot 50620 Manche Normandie +33 2 33 56 80 64

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English : JEP 2026 Visite guidée Histoire et transformation de l’ancienne église Saint-Michel

L’événement JEP 2026 Visite guidée Histoire et transformation de l’ancienne église Saint-Michel Graignes-Mesnil-Angot a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Saint-Lô