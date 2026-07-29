JEP 2026 Visite historique de la Maison du Parc Maison du Parc naturel régional du Morvan Saint-Brisson

Informations pratiques

Saint-Brisson

JEP 2026 Visite historique de la Maison du Parc

Maison du Parc naturel régional du Morvan 530 route de Saulieu Saint-Brisson Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Profitez des Journées du Patrimoine pour participer à une visite historique de la Maison du Parc et partez à la découverte du château de Saint-Brisson, de son architecture et de son histoire.

Exceptionnellement, vous pourrez avoir accès à l’intérieur de lieux d’habitude fermés aux regards, comme la Grande Maison , ancienne maison de maître au cœur du domaine. Vous y retrouverez l’ambiance feutrée du logis du maître des lieux au début du 20e siècle, un négociant en vins en avance sur son temps en termes d’aménagement intérieur et de confort.

Vous découvrirez également le fonctionnement d’un domaine à mi-chemin entre vocation agricole et lieu d’agrément, dessiné par de grands noms dans le domaine de l’aménagement paysager.

À partir de 12 ans

Nombre de places limité réservation obligatoire à partir de début septembre .

Maison du Parc naturel régional du Morvan 530 route de Saulieu Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 10 ecomuseedumorvan@parcdumorvan.org

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English : JEP 2026 Visite historique de la Maison du Parc

L’événement JEP 2026 Visite historique de la Maison du Parc Saint-Brisson a été mis à jour le 2026-07-24 par Maison du Tourisme PNRM