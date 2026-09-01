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AGENDA · Venouse

JEP à la Grande de Beauvais Venouse

samedi 19 septembre 2026 · Venouse

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Grange de beauvais
Ville
89230 Venouse
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Venouse

JEP à la Grande de Beauvais

Grange de beauvais Venouse Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Du 19 au 20 septembre
Visites libres, balades commentées, exposition photos, concert le dimanche à 15h, buvette

Entrée libre de 10h à 18h
Accueil de la Fondation du Patrimoine   .

Grange de beauvais Venouse 89230 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 02 33 46 

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English : JEP à la Grande de Beauvais

L’événement JEP à la Grande de Beauvais Venouse a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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