JEP à la Grande de Beauvais Venouse
samedi 19 septembre 2026 · Venouse
Informations pratiques
Venouse
JEP à la Grande de Beauvais
Grange de beauvais Venouse Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Du 19 au 20 septembre
Visites libres, balades commentées, exposition photos, concert le dimanche à 15h, buvette
Entrée libre de 10h à 18h
Accueil de la Fondation du Patrimoine .
Grange de beauvais Venouse 89230 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 02 33 46
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English : JEP à la Grande de Beauvais
L’événement JEP à la Grande de Beauvais Venouse a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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