Visitez la Grange de Beauvais, Grange de Beauvais, Venouse

Informations pratiques

Visitez la Grange de Beauvais 19 et 20 septembre Grange de Beauvais Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fondée en 1237 sur le finage de Venouse, la grange, qui dépendait de l’Abbaye cistercienne de Pontigny, se niche dans un site encore intact dominant la vallée du Serein et l’Abbaye. Cette grange fut directement exploitée jusqu’au XIVe siècle par des frères convers, puis par des fermiers jusqu’à la Révolution. L’association Grange de Beauvais se mobilise pour sauvegarder et faire revivre le site. Asssitez à plusieurs animations prévus pour les journées du patrimoine ! Au programme :

Exposition de photos

Concert duo guitare et voix le dimanche 20 septembre à 15h00 !

Grange de Beauvais Ferme de Beauvais 89230 Venouse Venouse 89230 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 53 06 09 http://grangedebeauvais.org http://grangedebeauvais.canalblog.com N77 en direction de Troyes puis, près de Pontigny, D8 en direction de Venouse.

Eglise de la Nativité de Notre-Dame, un des points culminants de l’Yonne : Chœur du XIIIe siècle éclairé par des baies en plein cintre et décoré de peintures murales du XVIe, nef du XVIIIe. de photos…

©Grange de Beauvais