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AGENDA · Bréville

JEP | Balade au fil de notre patrimoine Centre d’art vivant Bréville

dimanche 20 septembre 2026 · Centre d'art vivant · Bréville

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Centre d'art vivant
Adresse
9 rue Raymond Doussinet
Ville
16370 Bréville
Département
Charente
Tarif

Bréville

JEP | Balade au fil de notre patrimoine

Centre d’art vivant 9 rue Raymond Doussinet Bréville Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Partez pour une promenade enchantée à la découverte du patrimoine rural de La Coudre et ses environs.
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Centre d’art vivant 9 rue Raymond Doussinet Bréville 16370 Charente Nouvelle-Aquitaine  

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English :

Set off on an enchanted walk to discover the rural heritage of La Coudre and the surrounding area.

L’événement JEP | Balade au fil de notre patrimoine Bréville a été mis à jour le 2026-08-25 par Destination Cognac

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