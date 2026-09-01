JEP | Balade au fil de notre patrimoine Centre d’art vivant Bréville

Informations pratiques

Bréville

JEP | Balade au fil de notre patrimoine

Centre d’art vivant 9 rue Raymond Doussinet Bréville Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 16:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Partez pour une promenade enchantée à la découverte du patrimoine rural de La Coudre et ses environs.

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Centre d’art vivant 9 rue Raymond Doussinet Bréville 16370 Charente Nouvelle-Aquitaine

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English :

Set off on an enchanted walk to discover the rural heritage of La Coudre and the surrounding area.

L’événement JEP | Balade au fil de notre patrimoine Bréville a été mis à jour le 2026-08-25 par Destination Cognac