JEP Château d’Avrilly Château d’Avrilly Trévol
samedi 19 septembre 2026 · Château d'Avrilly · Trévol
Informations pratiques
Trévol
JEP Château d’Avrilly
Château d’Avrilly 1 route d’Avrilly Trévol Allier
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visites guidées toutes les demi-heures de l’intérieur du château et des communs.
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Château d’Avrilly 1 route d’Avrilly Trévol 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 61 13
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English :
Guided tours of the castle’s interior and outbuildings are offered every half hour.
L’événement JEP Château d’Avrilly Trévol a été mis à jour le 2026-08-22 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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