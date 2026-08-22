JEP Château d’Avrilly Château d’Avrilly Trévol

Informations pratiques

Trévol

JEP Château d’Avrilly

Château d’Avrilly 1 route d’Avrilly Trévol Allier

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visites guidées toutes les demi-heures de l’intérieur du château et des communs.

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Château d’Avrilly 1 route d’Avrilly Trévol 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 61 13

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English :

Guided tours of the castle’s interior and outbuildings are offered every half hour.

L’événement JEP Château d’Avrilly Trévol a été mis à jour le 2026-08-22 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région