JEP Château des Bédaures Trévol
samedi 19 septembre 2026 · Trévol
Informations pratiques
Trévol
JEP Château des Bédaures
Les Bédaures Trévol Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Association Gut Aiderbichl Les bédaures. Présentation de l’Association, visite du site, découverte des animaux et de l’extérieur du château.
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Les Bédaures Trévol 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 43 86 63 journet.louis7@gmail.com
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English :
Gut Aiderbichl Association The Donkeys. Introduction to the association, tour of the grounds, and a look at the animals and the exterior of the castle.
L’événement JEP Château des Bédaures Trévol a été mis à jour le 2026-08-22 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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