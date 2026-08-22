Informations pratiques

Trévol

JEP Château des Bédaures

Les Bédaures Trévol Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Association Gut Aiderbichl Les bédaures. Présentation de l’Association, visite du site, découverte des animaux et de l’extérieur du château.

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Les Bédaures Trévol 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 43 86 63 journet.louis7@gmail.com

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English :

Gut Aiderbichl Association The Donkeys. Introduction to the association, tour of the grounds, and a look at the animals and the exterior of the castle.

L’événement JEP Château des Bédaures Trévol a été mis à jour le 2026-08-22 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région