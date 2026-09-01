JEP | Château de Bouteville Impasse du Château Bouteville

Informations pratiques

Bouteville

JEP | Château de Bouteville

Impasse du Château Château de Bouteville Bouteville Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Du haut de son promontoire, le château de Bouteville veille aujourd’hui sur une région apaisée. Son histoire fut pourtant bien plus mouvementée.

Découvrez les grandes étapes de son passé et partez à la rencontre de ses différents propriétaires.

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Impasse du Château Château de Bouteville Bouteville 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 00 90 distillateurs.culturels@grand-cognac.fr

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English :

Perched atop its promontory, Bouteville Castle now overlooks a peaceful region. Its history, however, was far more turbulent.

Discover the key milestones of its past and learn about its various owners.

L’événement JEP | Château de Bouteville Bouteville a été mis à jour le 2026-08-26 par Destination Cognac