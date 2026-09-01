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AGENDA · Bouteville

JEP | Château de Bouteville Impasse du Château Bouteville

samedi 19 septembre 2026 · Impasse du Château · Bouteville

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Impasse du Château
Adresse
Château de Bouteville
Ville
16120 Bouteville
Département
Charente
Tarif

Bouteville

JEP | Château de Bouteville

Impasse du Château Château de Bouteville Bouteville Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Du haut de son promontoire, le château de Bouteville veille aujourd’hui sur une région apaisée. Son histoire fut pourtant bien plus mouvementée.
Découvrez les grandes étapes de son passé et partez à la rencontre de ses différents propriétaires.
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Impasse du Château Château de Bouteville Bouteville 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 00 90  distillateurs.culturels@grand-cognac.fr

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English :

Perched atop its promontory, Bouteville Castle now overlooks a peaceful region. Its history, however, was far more turbulent.
Discover the key milestones of its past and learn about its various owners.

L’événement JEP | Château de Bouteville Bouteville a été mis à jour le 2026-08-26 par Destination Cognac

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