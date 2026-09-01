JEP | Château de Bouteville Impasse du Château Bouteville
samedi 19 septembre 2026 · Impasse du Château · Bouteville
Informations pratiques
Bouteville
JEP | Château de Bouteville
Impasse du Château Château de Bouteville Bouteville Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Du haut de son promontoire, le château de Bouteville veille aujourd’hui sur une région apaisée. Son histoire fut pourtant bien plus mouvementée.
Découvrez les grandes étapes de son passé et partez à la rencontre de ses différents propriétaires.
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Impasse du Château Château de Bouteville Bouteville 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 00 90 distillateurs.culturels@grand-cognac.fr
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English :
Perched atop its promontory, Bouteville Castle now overlooks a peaceful region. Its history, however, was far more turbulent.
Discover the key milestones of its past and learn about its various owners.
L’événement JEP | Château de Bouteville Bouteville a été mis à jour le 2026-08-26 par Destination Cognac