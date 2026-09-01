JEP | Concert dans le jardin de la Maison Natale Maison Natale de François MItterrand Jarnac

Informations pratiques

Jarnac

JEP | Concert dans le jardin de la Maison Natale

Maison Natale de François MItterrand 22 rue Abel Guy Jarnac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 16:00:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-20

En partenariat avec la mairie de Jarnac, concert dans le jardin le dimanche après-midi. Reprise d’ABBA par un quatuor à cordes frottées Quart’elles .

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Maison Natale de François MItterrand 22 rue Abel Guy Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 49 85 maison.natale@mitterrand.org

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English : JEP | Concert in the Garden of the Birthplace

In partnership with the Jarnac City Hall, a concert in the garden on Sunday afternoon. ABBA covers performed by the string quartet “Quart’elles.”

L’événement JEP | Concert dans le jardin de la Maison Natale Jarnac a été mis à jour le 2026-09-02 par Destination Cognac