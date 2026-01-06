Concert | Math&As duo Festi Classique Maison Hine Thomas Hine & Co Jarnac
Concert | Math&As duo Festi Classique
Maison Hine Thomas Hine & Co 16 Quai de l'Orangerie Jarnac Charente
Tarif : 27 – 27 – 27 EUR
cocktail compris
Début : 2026-09-10 20:30:00
fin : 2026-09-10 20:30:00
2026-09-10
L’Angleterre et la Maison HINE, une tradition d’hospitalité accueille le Math&As duo (Jean-Baptiste Mathulin (piano) et Alain Arias (violon).
Maison Hine Thomas Hine & Co 16 Quai de l’Orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 94 74 61 annemariemb@orange.fr
English :
England and the HINE House, a tradition of hospitality, welcome the Math&As duo (Jean-Baptiste Mathulin (piano) and Alain Arias (violin)).
