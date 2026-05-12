Atelier Philo enfants | Qu’est-ce qu’une émotion ? dans le cadre du festival Graines de Mômes Médiathèque de l’Orangerie Jarnac
Atelier Philo enfants | Qu’est-ce qu’une émotion ? dans le cadre du festival Graines de Mômes Médiathèque de l’Orangerie Jarnac mercredi 3 juin 2026.
Jarnac
Atelier Philo enfants | Qu’est-ce qu’une émotion ? dans le cadre du festival Graines de Mômes
Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 14:30:00
fin : 2026-06-03 14:30:00
Date(s) :
2026-06-03
Discussion pendant laquelle nous essayons avec les enfants de définir et d’identifier les émotions, de nous questionner sur leur sens tout en trouvant des exemples qui nous aident à penser leur réalité dans notre quotidien.
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Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 42 29 mediatheque.jarnac@grand-cognac.fr
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English :
A discussion in which we work with the children to define and identify emotions, questioning their meaning and finding examples that help us think about their reality in our daily lives.
L’événement Atelier Philo enfants | Qu’est-ce qu’une émotion ? dans le cadre du festival Graines de Mômes Jarnac a été mis à jour le 2026-05-12 par Destination Cognac
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