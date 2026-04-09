Spectacle Le Train-tortue dans le cadre du festival Graines de Mômes Médiathèque de l’Orangerie Jarnac
Spectacle Le Train-tortue dans le cadre du festival Graines de Mômes Médiathèque de l’Orangerie Jarnac jeudi 28 mai 2026.
Jarnac
Spectacle Le Train-tortue dans le cadre du festival Graines de Mômes
Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 10:30:00
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
DRIIIING ! Le train-Tortue n°007 à destination de La Maison, départ 10h28 partira voie 6. Il desservira Matamata, Galapagos et La Maison, son terminus .
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Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 42 29 mediatheque.jarnac@grand-cognac.fr
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English :
DRIIIING! Tortue train no. 007 to La Maison, departing at 10:28 a.m., will leave on track 6. It will serve Matamata, Galapagos and La Maison, its terminus.
L’événement Spectacle Le Train-tortue dans le cadre du festival Graines de Mômes Jarnac a été mis à jour le 2026-04-09 par Destination Cognac
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