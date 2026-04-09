Spectacle Le Train-tortue dans le cadre du festival Graines de Mômes Médiathèque de l’Orangerie Jarnac

Jarnac

Spectacle Le Train-tortue dans le cadre du festival Graines de Mômes

Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 10:30:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

DRIIIING ! Le train-Tortue n°007 à destination de La Maison, départ 10h28 partira voie 6. Il desservira Matamata, Galapagos et La Maison, son terminus .

.

Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 42 29 mediatheque.jarnac@grand-cognac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

DRIIIING! Tortue train no. 007 to La Maison, departing at 10:28 a.m., will leave on track 6. It will serve Matamata, Galapagos and La Maison, its terminus.

L’événement Spectacle Le Train-tortue dans le cadre du festival Graines de Mômes Jarnac a été mis à jour le 2026-04-09 par Destination Cognac