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Spectacle Le Train-tortue dans le cadre du festival Graines de Mômes Médiathèque de l’Orangerie Jarnac

Spectacle Le Train-tortue dans le cadre du festival Graines de Mômes Médiathèque de l’Orangerie Jarnac jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Médiathèque de l'Orangerie

Adresse : 7 quai de l'Orangerie

Ville : 16200 Jarnac

Département : Charente

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Jarnac

Spectacle Le Train-tortue dans le cadre du festival Graines de Mômes

Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 10:30:00
fin : 2026-05-28

Date(s) :
2026-05-28

DRIIIING ! Le train-Tortue n°007 à destination de La Maison, départ 10h28 partira voie 6. Il desservira Matamata, Galapagos et La Maison, son terminus .
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Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 42 29  mediatheque.jarnac@grand-cognac.fr

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English :

DRIIIING! Tortue train no. 007 to La Maison, departing at 10:28 a.m., will leave on track 6. It will serve Matamata, Galapagos and La Maison, its terminus.

L’événement Spectacle Le Train-tortue dans le cadre du festival Graines de Mômes Jarnac a été mis à jour le 2026-04-09 par Destination Cognac

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