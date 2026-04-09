Atelier Charente nature du ménage dans mes cosmétiques Médiathèque de l’Orangerie Jarnac
Atelier Charente nature du ménage dans mes cosmétiques Médiathèque de l’Orangerie Jarnac samedi 30 mai 2026.
Jarnac
Atelier Charente nature du ménage dans mes cosmétiques
Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 12:00:00
Date(s) :
2026-05-30
On ne sait que très peu de choses des effets toxiques des centaines de molécules chimiques qui se trouvent dans nos produits cosmétiques du quotidien. Charente Nature vous propose un atelier pour découvrir des informations et des recettes faciles.
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Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 42 29 mediatheque.jarnac@grand-cognac.fr
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English : Charente nature workshop: cleaning up my cosmetics
Very little is known about the toxic effects of the hundreds of chemical molecules found in our everyday cosmetics. Charente Nature offers you a workshop to discover information and easy recipes.
L’événement Atelier Charente nature du ménage dans mes cosmétiques Jarnac a été mis à jour le 2026-04-09 par Destination Cognac
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