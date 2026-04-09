Atelier Charente nature du ménage dans mes cosmétiques Médiathèque de l’Orangerie Jarnac

Jarnac

Atelier Charente nature du ménage dans mes cosmétiques

Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :

2026-05-30

On ne sait que très peu de choses des effets toxiques des centaines de molécules chimiques qui se trouvent dans nos produits cosmétiques du quotidien. Charente Nature vous propose un atelier pour découvrir des informations et des recettes faciles.

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Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 42 29 mediatheque.jarnac@grand-cognac.fr

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English : Charente nature workshop: cleaning up my cosmetics

Very little is known about the toxic effects of the hundreds of chemical molecules found in our everyday cosmetics. Charente Nature offers you a workshop to discover information and easy recipes.

L’événement Atelier Charente nature du ménage dans mes cosmétiques Jarnac a été mis à jour le 2026-04-09 par Destination Cognac