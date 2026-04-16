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Brocante sur les quais Jarnac

Brocante sur les quais Jarnac samedi 6 juin 2026.

Adresse : quai de l'orangerie

Ville : 16200 Jarnac

Département : Charente

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Jarnac

Brocante sur les quais

quai de l’orangerie Jarnac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 07:00:00
fin : 2026-06-06 19:00:00

Date(s) :
2026-06-06

A l’occasion du canobus, l’APE du collège Jean Lartaut organise la brocante sur les quais
  .

quai de l’orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 87 75 87  apejeanlartaut16@gmail.com

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English :

On the occasion of the canobus, the APE of the Jean Lartaut secondary school organizes a flea market on the quays

L’événement Brocante sur les quais Jarnac a été mis à jour le 2026-04-16 par Destination Cognac

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