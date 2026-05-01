120 ans de Jarnac Sports Football Auditorium Salle des fêtes Jarnac

Jarnac

120 ans de Jarnac Sports Football

Auditorium Salle des fêtes 42 Route de Luchac Jarnac Charente

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

120 ans ça se fête qu’une seule fois… et ça ne se rate pas…

Replongez dans l’histoire du club, retrouvez d’anciens coéquipiers, partagez des souvenirs et créez-en de nouveaux dans une ambiance inoubliable.

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Auditorium Salle des fêtes 42 Route de Luchac Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine

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English : 120 years of Jarnac Sports Football

120 years is something you only celebrate once… and you don’t want to miss it…

Immerse yourself in the club’s history, meet up with old teammates, share memories and create new ones in an unforgettable atmosphere.

L’événement 120 ans de Jarnac Sports Football Jarnac a été mis à jour le 2026-05-12 par Destination Cognac