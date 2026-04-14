Visite d’un jardin nourricier, Mon jardin rêvé, Jarnac
Visite d’un jardin nourricier, Mon jardin rêvé, Jarnac vendredi 5 juin 2026.
Visite d’un jardin nourricier 5 – 7 juin Mon jardin rêvé Charente
Tarif libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
La visite de ce jardin nourricier vous permet de découvrir que l’agrément d’un jardin, outre son aspect esthétique et visuel, peut aussi participer à compléter agréablement vos repas.
Mon jardin rêvé 2 rue de Lartige 16200 Jarnac Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 02 38 00 02 https://monjardinreve.fr Dans un parc de six hectares, nous vous proposons de découvrir un jardin comestible dans la tradition des forêts jardins. Parking extérieur privé.
La visite de ce jardin nourricier vous permet de découvrir que l’agrément d’un jardin, outre son aspect esthétique et visuel, peut aussi participer à compléter agréablement vos repas.
© Edith Le Tanneur
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