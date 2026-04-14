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Visite d’un jardin nourricier, Mon jardin rêvé, Jarnac

Visite d’un jardin nourricier, Mon jardin rêvé, Jarnac

Visite d’un jardin nourricier, Mon jardin rêvé, Jarnac vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Mon jardin rêvé

Adresse : 2 rue de Lartige 16200 Jarnac

Ville : 16200 Jarnac

Département : Charente

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : Tarif libre

Visite d’un jardin nourricier 5 – 7 juin Mon jardin rêvé Charente

Tarif libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

La visite de ce jardin nourricier vous permet de découvrir que l’agrément d’un jardin, outre son aspect esthétique et visuel, peut aussi participer à compléter agréablement vos repas.

Mon jardin rêvé 2 rue de Lartige 16200 Jarnac Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 02 38 00 02 https://monjardinreve.fr Dans un parc de six hectares, nous vous proposons de découvrir un jardin comestible dans la tradition des forêts jardins. Parking extérieur privé.
La visite de ce jardin nourricier vous permet de découvrir que l’agrément d’un jardin, outre son aspect esthétique et visuel, peut aussi participer à compléter agréablement vos repas.

© Edith Le Tanneur

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