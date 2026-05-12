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Vente de livres d’occasion Médiathèque de l’Orangerie Jarnac

Vente de livres d’occasion Médiathèque de l’Orangerie Jarnac samedi 6 juin 2026.

Lieu : Médiathèque de l'Orangerie

Adresse : 7 quai de l'Orangerie

Ville : 16200 Jarnac

Département : Charente

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif :

Jarnac

Vente de livres d’occasion

Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Grand Cognac et la médiathèque L’Orangerie donnent rendez-vous aux lecteurs amateurs de bonnes affaires, le 6 juin. Une vente des livres retirés des rayonnages aura lieu sous le porche de la médiathèque .
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Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 42 29  mediatheque.jarnac@grand-cognac.fr

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English :

On June 6, Grand Cognac and the L’Orangerie mediatheque will be holding a sale for bargain-loving readers. A sale of books removed from the shelves will take place on the porch of the media library.

L’événement Vente de livres d’occasion Jarnac a été mis à jour le 2026-05-12 par Destination Cognac

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