Nuit européenne des Musées Maison Natale de François Mitterrand Institut François Mitterrand Maison Natale Jarnac
Nuit européenne des Musées Maison Natale de François Mitterrand Institut François Mitterrand Maison Natale Jarnac samedi 23 mai 2026.
Jarnac
Nuit européenne des Musées Maison Natale de François Mitterrand
Institut François Mitterrand Maison Natale 22 rue Abel Guy Jarnac Charente
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
comprenant la visite de la maison natale
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
Date(s) :
2026-05-23
RESTAURER UNE MAISON CHARENTAISE HISTORIQUE la vision de l’architecte
.
Institut François Mitterrand Maison Natale 22 rue Abel Guy Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 49 85 maison.natale@mitterrand.org
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English : European Museums’ Night Maison Natale de François Mitterrand
RESTORING AN HISTORIC CHARENTAISE HOUSE: the architect’s vision
L’événement Nuit européenne des Musées Maison Natale de François Mitterrand Jarnac a été mis à jour le 2026-05-12 par Destination Cognac
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