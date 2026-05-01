Nuit européenne des Musées Maison Natale de François Mitterrand Institut François Mitterrand Maison Natale Jarnac

Jarnac

Nuit européenne des Musées Maison Natale de François Mitterrand

Institut François Mitterrand Maison Natale 22 rue Abel Guy Jarnac Charente

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

comprenant la visite de la maison natale

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

RESTAURER UNE MAISON CHARENTAISE HISTORIQUE la vision de l’architecte

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Institut François Mitterrand Maison Natale 22 rue Abel Guy Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 49 85 maison.natale@mitterrand.org

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English : European Museums’ Night Maison Natale de François Mitterrand

RESTORING AN HISTORIC CHARENTAISE HOUSE: the architect’s vision

L’événement Nuit européenne des Musées Maison Natale de François Mitterrand Jarnac a été mis à jour le 2026-05-12 par Destination Cognac