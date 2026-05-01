Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Nuit européenne des Musées Maison Natale de François Mitterrand Institut François Mitterrand Maison Natale Jarnac

Nuit européenne des Musées Maison Natale de François Mitterrand Institut François Mitterrand Maison Natale Jarnac samedi 23 mai 2026.

Lieu : Institut François Mitterrand Maison Natale

Adresse : 22 rue Abel Guy

Ville : 16200 Jarnac

Département : Charente

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 3 3 3 comprenant la visite de la maison natale

Jarnac

Nuit européenne des Musées Maison Natale de François Mitterrand

Institut François Mitterrand Maison Natale 22 rue Abel Guy Jarnac Charente

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

comprenant la visite de la maison natale

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :
2026-05-23

RESTAURER UNE MAISON CHARENTAISE HISTORIQUE la vision de l’architecte
  .

Institut François Mitterrand Maison Natale 22 rue Abel Guy Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 49 85  maison.natale@mitterrand.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : European Museums’ Night Maison Natale de François Mitterrand

RESTORING AN HISTORIC CHARENTAISE HOUSE: the architect’s vision

L’événement Nuit européenne des Musées Maison Natale de François Mitterrand Jarnac a été mis à jour le 2026-05-12 par Destination Cognac

À voir aussi à Jarnac (Charente)