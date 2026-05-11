Jarnac

Mon jardin rêvé | Rendez-vous aux jardins 2026

2 rue de Lartige Jarnac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05

La visite de ce jardin nourricier vous permet de découvrir que l’agrément d’un jardin, outre son aspect esthétique et visuel, peut aussi participer à compléter agréablement vos repas.

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2 rue de Lartige Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 38 00 02

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English :

A visit to this nourishing garden will show you that, in addition to its aesthetic and visual appeal, a garden can also be a pleasant addition to your meals.

L’événement Mon jardin rêvé | Rendez-vous aux jardins 2026 Jarnac a été mis à jour le 2026-05-11 par Destination Cognac