Jarnac

Cultu’Raid

Ile du parc Jarnac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 09:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Le Cultu’Raid en quelques mots…

Événement sportif et culturel proposé à tous les enfants et familles.

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Ile du parc Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine fsc.jarnac@gmail.com

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English :

Cultu’Raid in a few words…

A sporting and cultural event open to all children and families.

L’événement Cultu’Raid Jarnac a été mis à jour le 2026-05-22 par Destination Cognac