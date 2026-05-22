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Cultu’Raid Jarnac

Cultu’Raid Jarnac dimanche 14 juin 2026.

Adresse : Ile du parc

Ville : 16200 Jarnac

Département : Charente

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Jarnac

Cultu’Raid

Ile du parc Jarnac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 09:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :
2026-06-14

Le Cultu’Raid en quelques mots…
Événement sportif et culturel proposé à tous les enfants et familles.
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Ile du parc Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine   fsc.jarnac@gmail.com

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English :

Cultu’Raid in a few words…
A sporting and cultural event open to all children and families.

L’événement Cultu’Raid Jarnac a été mis à jour le 2026-05-22 par Destination Cognac

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