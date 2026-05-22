Cultu’Raid Jarnac
Cultu’Raid Jarnac dimanche 14 juin 2026.
Jarnac
Cultu’Raid
Ile du parc Jarnac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 09:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Le Cultu’Raid en quelques mots…
Événement sportif et culturel proposé à tous les enfants et familles.
.
Ile du parc Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine fsc.jarnac@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Cultu’Raid in a few words…
A sporting and cultural event open to all children and families.
L’événement Cultu’Raid Jarnac a été mis à jour le 2026-05-22 par Destination Cognac
À voir aussi à Jarnac (Charente)
- Spectacle Le Train-tortue dans le cadre du festival Graines de Mômes Médiathèque de l’Orangerie Jarnac 28 mai 2026
- Atelier Charente nature du ménage dans mes cosmétiques Médiathèque de l’Orangerie Jarnac 30 mai 2026
- Atelier Philo enfants | Qu’est-ce qu’une émotion ? dans le cadre du festival Graines de Mômes Médiathèque de l’Orangerie Jarnac 3 juin 2026
- Mon jardin rêvé | Rendez-vous aux jardins 2026 Jarnac 5 juin 2026
- Visite d’un jardin nourricier, Mon jardin rêvé, Jarnac 5 juin 2026