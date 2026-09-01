JEP | La Maison du fondateur Courvoisier Courvoisier Jarnac
vendredi 18 septembre 2026 · Courvoisier · Jarnac
Informations pratiques
Jarnac
JEP | La Maison du fondateur Courvoisier
Courvoisier 2 place du Château Jarnac Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-18
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Maison Courvoisier ouvre les portes de la Maison du Fondateur, après deux années de rénovation.
Une parfaite introduction à l’esprit de la Maison Courvoisier
.
Courvoisier 2 place du Château Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 56 16 visites.courvoisier@beamsuntory.com
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English : JEP | Founder’s House Courvoisier
To mark European Heritage Days, Maison Courvoisier is opening the doors to the Founder’s House after two years of renovation.
A perfect introduction to the spirit of Maison Courvoisier
L’événement JEP | La Maison du fondateur Courvoisier Jarnac a été mis à jour le 2026-08-18 par Destination Cognac
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