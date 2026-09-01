JEP | La Maison du fondateur Courvoisier Courvoisier Jarnac

Informations pratiques

Jarnac

JEP | La Maison du fondateur Courvoisier

Courvoisier 2 place du Château Jarnac Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-18

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Maison Courvoisier ouvre les portes de la Maison du Fondateur, après deux années de rénovation.

Une parfaite introduction à l’esprit de la Maison Courvoisier

.

Courvoisier 2 place du Château Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 56 16 visites.courvoisier@beamsuntory.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : JEP | Founder’s House Courvoisier

To mark European Heritage Days, Maison Courvoisier is opening the doors to the Founder’s House after two years of renovation.

A perfect introduction to the spirit of Maison Courvoisier

L’événement JEP | La Maison du fondateur Courvoisier Jarnac a été mis à jour le 2026-08-18 par Destination Cognac