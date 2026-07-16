Courvoisier : visite commentée de la Maison du Fondateur, Maison Courvoisier, Jarnac

Informations pratiques

Courvoisier : visite commentée de la Maison du Fondateur 18 et 19 septembre Maison Courvoisier Charente

Sur réservation. Tarif réduit : 5€. Limité à 12 personnes par créneau de visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:15:00+02:00 – 2026-09-18T11:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:15:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Maison Courvoisier ouvre les portes de la Maison du Fondateur, après deux années de rénovation.

Construite à partir de 1857 par Félix Courvoisier et inspirée du pavillon de Flore du Louvre, cette demeure a fait l’objet d’une restauration minutieuse. Son architecture associe aujourd’hui l’élégance intemporelle du style français à des touches contemporaines, tout en racontant les liens qui unissent la Maison Courvoisier à son territoire et à ses paysages.

Découvrez cette remarquable rénovation, menée en collaboration avec l’agence d’architecture et de design d’intérieur Gilles & Boissier. Un film et des photographies retraçant les différentes étapes du chantier vous permettront de mieux comprendre le travail de restauration accompli.

La visite s’achèvera par un cocktail offert à la boutique.

Maison Courvoisier 2 place du Château, 16200 Jarnac Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 35 56 16 http://www.courvoisier.com [{« type »: « link », « value »: « https://app.anyroad.com/tours/visite-journees-du-patrimoine-maison-courvoisier/s-7dcc5d38 »}] Situé au coeur de Jarnac, les cognacs Courvoisier sont présents depuis 1828. Dès sa création, Courvoisier fournissait la maison de l’Empereur. La Maison du fondateur, bâtit à côté du site de production, a été rénovée et aménagée avec un style contemporain qui allie élégance et histoire. Juxtaposés à cette bâtisse, des chais de vieillissement continuent de donner à nos cognacs l’identité et la finesse aromatique spécifiques aux cognacs Courvoisier.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Maison Courvoisier ouvre les portes de la Maison du Fondateur, après deux ans de rénovation. Construite à partir de 1857 par Félix Courvoisier…

©Gunther Gheereart