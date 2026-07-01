Exposition | voitures de collection sur les quais de l’Orangerie. Jarnac

mardi 14 juillet 2026 · sur les quais de l'Orangerie. · Jarnac

Informations pratiques

Jarnac

Exposition | voitures de collection

sur les quais de l’Orangerie. quai de l’Orangerie. Jarnac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Comme tous les deuxièmes dimanches de chaque mois, venez assister à un rassemblement libre de collectionneurs et partager leur passion des voitures de collection, sur les quais de l’Orangerie..

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sur les quais de l’Orangerie. quai de l’Orangerie. Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 83 67 71 vieuxvolantsjarnacais@gmail.com

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English : Exhibition | classic cars

As on every second Sunday of the month, come join a casual gathering of collectors and share their passion for classic cars on the Orangerie waterfront.

L’événement Exposition | voitures de collection Jarnac a été mis à jour le 2026-07-01 par Destination Cognac