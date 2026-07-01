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AGENDA · Jarnac

Exposition | voitures de collection sur les quais de l’Orangerie. Jarnac

mardi 14 juillet 2026 · sur les quais de l'Orangerie. · Jarnac

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Lieu
sur les quais de l'Orangerie.
Adresse
quai de l'Orangerie.
Ville
16200 Jarnac
Département
Charente
Tarif

Jarnac

Exposition | voitures de collection

sur les quais de l’Orangerie. quai de l’Orangerie. Jarnac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Comme tous les deuxièmes dimanches de chaque mois, venez assister à un rassemblement libre de collectionneurs et partager leur passion des voitures de collection, sur les quais de l’Orangerie..
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sur les quais de l’Orangerie. quai de l’Orangerie. Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 83 67 71  vieuxvolantsjarnacais@gmail.com

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English : Exhibition | classic cars

As on every second Sunday of the month, come join a casual gathering of collectors and share their passion for classic cars on the Orangerie waterfront.

L’événement Exposition | voitures de collection Jarnac a été mis à jour le 2026-07-01 par Destination Cognac

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