Exposition | voitures de collection sur les quais de l’Orangerie. Jarnac
mardi 14 juillet 2026 · sur les quais de l'Orangerie. · Jarnac
Informations pratiques
Jarnac
Exposition | voitures de collection
sur les quais de l’Orangerie. quai de l’Orangerie. Jarnac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Comme tous les deuxièmes dimanches de chaque mois, venez assister à un rassemblement libre de collectionneurs et partager leur passion des voitures de collection, sur les quais de l’Orangerie..
.
sur les quais de l’Orangerie. quai de l’Orangerie. Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 83 67 71 vieuxvolantsjarnacais@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exhibition | classic cars
As on every second Sunday of the month, come join a casual gathering of collectors and share their passion for classic cars on the Orangerie waterfront.
L’événement Exposition | voitures de collection Jarnac a été mis à jour le 2026-07-01 par Destination Cognac
À voir aussi à Jarnac (Charente)
- Festivités de la Fête Nationale | Jarnac Jarnac 14 juillet 2026
- 14 Juillet à Jarnac | Jarnac Rouillac Fins Bois Jarnac 14 juillet 2026
- Marché Nocturne de Jarnac Jarnac 7 août 2026
- Festival de concerts | Festi Classique Jarnac 29 août 2026
- Concert | Dimitri Papadopoulos Festi Classique Maison Louis Royer Jarnac 4 septembre 2026