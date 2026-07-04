Festival de concerts | Festi Classique Jarnac
samedi 29 août 2026 · Jarnac
Informations pratiques
Jarnac
Festival de concerts | Festi Classique
Jarnac Charente
Tarif : 27 – 27 – 27 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-09-29
Date(s) :
2026-08-29
Festi-classique est né de la volonté de marier l’excellence des musiciens à celle du cognac. Ce festival offre des concerts mettant en vedette des artistes de haut niveau, notamment des jeunes lauréats de concours internationaux.
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Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 94 74 61
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English : Concert festival | Festi Classique
Festi-classique was born of the desire to combine the excellence of musicians with that of cognac. The festival features concerts by top-flight artists, including young winners of international competitions.
L’événement Festival de concerts | Festi Classique Jarnac a été mis à jour le 2026-07-04 par Destination Cognac
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