Balade contée | Jarnac de places en ruelles histoire de la cité des Chabot | Par Sandrine Richard Place du Château Jarnac

Informations pratiques

Jarnac

Balade contée | Jarnac de places en ruelles histoire de la cité des Chabot | Par Sandrine Richard

Place du Château Départ côté Courvoisier Bateau promenade Jarnac Charente

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 17:00:00

fin : 2026-08-17 17:00:00

Date(s) :

2026-08-17

Laissez vous conter l’histoire de la cité jarnacaise par Sandrine Richard, médiatrice du patrimoine, qui vous conduira de places en ruelles à la découverte d’un patrimoine remarquable, parfois méconnu, qui raconte l’histoire de la ville au fil des siècles

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Place du Château Départ côté Courvoisier Bateau promenade Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 92 88 77 sandrine.richard75@gmail.com

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English : Jarnac de places en ruelles histoire de la cité des Chabot | By Sandrine Richard

Let Sandrine Richard, heritage mediator, tell you about the history of the town of Jarnac. She will lead you from the squares to the alleys to discover a remarkable heritage, sometimes unknown, which tells the story of the town over the centuries

L’événement Balade contée | Jarnac de places en ruelles histoire de la cité des Chabot | Par Sandrine Richard Jarnac a été mis à jour le 2026-07-13 par Destination Cognac