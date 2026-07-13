Balade contée | Jarnac de places en ruelles histoire de la cité des Chabot | Par Sandrine Richard Place du Château Jarnac
lundi 17 août 2026 · Place du Château · Jarnac
Informations pratiques
Jarnac
Balade contée | Jarnac de places en ruelles histoire de la cité des Chabot | Par Sandrine Richard
Place du Château Départ côté Courvoisier Bateau promenade Jarnac Charente
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 17:00:00
fin : 2026-08-17 17:00:00
Date(s) :
2026-08-17
Laissez vous conter l’histoire de la cité jarnacaise par Sandrine Richard, médiatrice du patrimoine, qui vous conduira de places en ruelles à la découverte d’un patrimoine remarquable, parfois méconnu, qui raconte l’histoire de la ville au fil des siècles
.
Place du Château Départ côté Courvoisier Bateau promenade Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 92 88 77 sandrine.richard75@gmail.com
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English : Jarnac de places en ruelles histoire de la cité des Chabot | By Sandrine Richard
Let Sandrine Richard, heritage mediator, tell you about the history of the town of Jarnac. She will lead you from the squares to the alleys to discover a remarkable heritage, sometimes unknown, which tells the story of the town over the centuries
L’événement Balade contée | Jarnac de places en ruelles histoire de la cité des Chabot | Par Sandrine Richard Jarnac a été mis à jour le 2026-07-13 par Destination Cognac
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