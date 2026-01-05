Concert | Dimitri Papadopoulos Festi Classique Maison Louis Royer Jarnac
Concert | Dimitri Papadopoulos Festi Classique Maison Louis Royer Jarnac jeudi 3 septembre 2026.
Concert | Dimitri Papadopoulos Festi Classique
Maison Louis Royer 27/29 rue du Chail Jarnac Charente
Tarif : 27 – 27 – 27 EUR
cocktail compris
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03 20:30:00
fin : 2026-09-03 20:30:00
Date(s) :
2026-09-03
De l’Abeille au Piano, l’Art en Héritage.
Récital de piano avec Dimitri Papadopoulos dans la salle Andrée Putman.
.
Maison Louis Royer 27/29 rue du Chail Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 94 74 61 annemariemb@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
De l’Abeille au Piano, l’Art en Héritage.
Piano recital with Dimitri Papadopoulos in the Salle Andrée Putman.
L’événement Concert | Dimitri Papadopoulos Festi Classique Jarnac a été mis à jour le 2026-01-05 par Destination Cognac