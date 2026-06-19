Marché Nocturne de Jarnac Jarnac
Marché Nocturne de Jarnac Jarnac vendredi 7 août 2026.
Jarnac
Marché Nocturne de Jarnac
Centre ville de Jarnac Rue piétonne Jarnac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07 00:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Deuxième édition du Marché nocturne de Jarnac organisé par l’association Jarnac & Vous.
.
Centre ville de Jarnac Rue piétonne Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine jarnacetvous@gmail.com
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English : Jarnac Night Market
The second edition of the Jarnac Night Market, organized by the Jarnac & Vous association.
L’événement Marché Nocturne de Jarnac Jarnac a été mis à jour le 2026-06-19 par Destination Cognac
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