Jarnac

Marché Nocturne de Jarnac

Centre ville de Jarnac Rue piétonne Jarnac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07 00:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Deuxième édition du Marché nocturne de Jarnac organisé par l’association Jarnac & Vous.

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Centre ville de Jarnac Rue piétonne Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine jarnacetvous@gmail.com

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English : Jarnac Night Market

The second edition of the Jarnac Night Market, organized by the Jarnac & Vous association.

L’événement Marché Nocturne de Jarnac Jarnac a été mis à jour le 2026-06-19 par Destination Cognac