Balade contée | Promenade littéraire Pages d’histoire jarnacaise par Sandrine Richard Place du Château Jarnac

Informations pratiques

Jarnac

Balade contée | Promenade littéraire Pages d’histoire jarnacaise par Sandrine Richard

Place du Château Départ côté Courvoisier Bateau promenade Jarnac Charente

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 16:00:00

fin : 2026-07-30 16:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Nouvelle expérience de découverte du patrimoine de Jarnac avec cette promenade littéraire à 2 voix qui vous emmène dans les ruelles, places et lieux emblématiques de la cité.

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Place du Château Départ côté Courvoisier Bateau promenade Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 92 88 77 sandrine.richard75@gmail.com

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English :

A new way to explore Jarnac’s heritage with this two-voice literary walking tour that takes you through the city’s narrow streets, squares, and iconic landmarks.

L’événement Balade contée | Promenade littéraire Pages d’histoire jarnacaise par Sandrine Richard Jarnac a été mis à jour le 2026-07-15 par Destination Cognac