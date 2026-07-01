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AGENDA · Jarnac

Balade contée | Promenade littéraire Pages d’histoire jarnacaise par Sandrine Richard Place du Château Jarnac

jeudi 30 juillet 2026 · Place du Château · Jarnac

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Place du Château
Adresse
Départ côté Courvoisier Bateau promenade
Ville
16200 Jarnac
Département
Charente
Tarif
12 12 12

Jarnac

Balade contée | Promenade littéraire Pages d’histoire jarnacaise par Sandrine Richard

Place du Château Départ côté Courvoisier Bateau promenade Jarnac Charente

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 16:00:00
fin : 2026-07-30 16:00:00

Date(s) :
2026-07-30

Nouvelle expérience de découverte du patrimoine de Jarnac avec cette promenade littéraire à 2 voix qui vous emmène dans les ruelles, places et lieux emblématiques de la cité.
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Place du Château Départ côté Courvoisier Bateau promenade Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 92 88 77  sandrine.richard75@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A new way to explore Jarnac’s heritage with this two-voice literary walking tour that takes you through the city’s narrow streets, squares, and iconic landmarks.

L’événement Balade contée | Promenade littéraire Pages d’histoire jarnacaise par Sandrine Richard Jarnac a été mis à jour le 2026-07-15 par Destination Cognac

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