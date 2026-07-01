Balade contée | Promenade littéraire Pages d’histoire jarnacaise par Sandrine Richard Place du Château Jarnac
jeudi 30 juillet 2026 · Place du Château · Jarnac
Informations pratiques
Jarnac
Balade contée | Promenade littéraire Pages d’histoire jarnacaise par Sandrine Richard
Place du Château Départ côté Courvoisier Bateau promenade Jarnac Charente
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 16:00:00
fin : 2026-07-30 16:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Nouvelle expérience de découverte du patrimoine de Jarnac avec cette promenade littéraire à 2 voix qui vous emmène dans les ruelles, places et lieux emblématiques de la cité.
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Place du Château Départ côté Courvoisier Bateau promenade Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 92 88 77 sandrine.richard75@gmail.com
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English :
A new way to explore Jarnac’s heritage with this two-voice literary walking tour that takes you through the city’s narrow streets, squares, and iconic landmarks.
L’événement Balade contée | Promenade littéraire Pages d’histoire jarnacaise par Sandrine Richard Jarnac a été mis à jour le 2026-07-15 par Destination Cognac
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