Informations pratiques

Jarnac

Balade dégustation | Fleuve, Gabarres et Négoce la Rive gauche et son grand Chai (Maison Braastad)

Place du Château Jarnac Charente

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Balade contée + Visite guidée du chai suivie d’une dégustation de cognacs strictement réservée aux personnes majeures.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 16:30:00

fin : 2026-07-28 16:30:00

Date(s) :

2026-07-28 2026-08-20

Balade d’exception mettant en lumière une Maison de négoce jarnacaise l’histoire du négoce des eaux-de-vie de cognac et de leur chai emblématique chargé de part des anges !

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Place du Château Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 92 88 77 sandrine.richard75@gmail.com

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English :

An exceptional tour highlighting a Jarnac trading house: the history of the cognac brandy trade and its emblematic cellar, full of angels!

L’événement Balade dégustation | Fleuve, Gabarres et Négoce la Rive gauche et son grand Chai (Maison Braastad) Jarnac a été mis à jour le 2026-07-14 par Destination Cognac