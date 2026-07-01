Balade dégustation | Fleuve, Gabarres et Négoce la Rive gauche et son grand Chai (Maison Braastad) Jarnac
mardi 28 juillet 2026 · Jarnac
Informations pratiques
Jarnac
Balade dégustation | Fleuve, Gabarres et Négoce la Rive gauche et son grand Chai (Maison Braastad)
Place du Château Jarnac Charente
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Balade contée + Visite guidée du chai suivie d’une dégustation de cognacs strictement réservée aux personnes majeures.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 16:30:00
fin : 2026-07-28 16:30:00
Date(s) :
2026-07-28 2026-08-20
Balade d’exception mettant en lumière une Maison de négoce jarnacaise l’histoire du négoce des eaux-de-vie de cognac et de leur chai emblématique chargé de part des anges !
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Place du Château Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 92 88 77 sandrine.richard75@gmail.com
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English :
An exceptional tour highlighting a Jarnac trading house: the history of the cognac brandy trade and its emblematic cellar, full of angels!
L’événement Balade dégustation | Fleuve, Gabarres et Négoce la Rive gauche et son grand Chai (Maison Braastad) Jarnac a été mis à jour le 2026-07-14 par Destination Cognac
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