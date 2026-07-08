Brocante & Braderie | Jarnac Place de l’Ancien Marché Jarnac
samedi 12 septembre 2026 · Place de l'Ancien Marché · Jarnac
Informations pratiques
Jarnac
Brocante & Braderie | Jarnac
Place de l’Ancien Marché Centre ville Jarnac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 08:00:00
fin : 2026-09-12 18:30:00
Date(s) :
2026-09-12
L’association des commerçants de Jarnac organise sa traditionnelle brocante dans les rues piétonnes du centre-ville de Jarnac !
Brocante, vide-greniers, grand déballage en cœur de ville de jarnac et sur la place du château 8ème année.
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Place de l’Ancien Marché Centre ville Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 22 70 56
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English :
The Jarnac Merchants’ Association is organizing its traditional flea market in the pedestrian streets of downtown Jarnac!
Flea market, garage sale, and big sale in the heart of downtown Jarnac and on the Place du Château—now in its 8th year.
L’événement Brocante & Braderie | Jarnac Jarnac a été mis à jour le 2026-07-08 par Destination Cognac
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