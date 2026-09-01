Informations pratiques

Rodez

JEP Conférence Faire vivre ou mourir que voulons-nous transmettre demain ?

14 place Eugène Raynaldy Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le Pays d’art et d’histoire et la Direction du patrimoine culturel de Rodez agglomération proposent une conférence.

Maisons anciennes, granges, toitures en lauze, paysages ces éléments qui façonnent notre quotidien sont souvent menacés. Le patrimoine qui nous entoure semble parfois immuable. Pourtant, il est souvent plus fragile qu’il n’y paraît.

Ces témoins du passé sont soumis aux évolutions des usages, aux contraintes économiques, aux transformations urbaines et aux choix collectifs que nous faisons aujourd’hui.

Cette conférence invite à explorer les défis de la conservation du patrimoine que protéger, pourquoi, et jusqu’où ? Une réflexion ouverte sur les choix qui construisent le patrimoine de demain.

Gratuit, réservation obligatoire.

Réservation obligatoire (nombre de places limité) Billetterie Rodez Agglo .

14 place Eugène Raynaldy Rodez 12000 Aveyron Occitanie

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English :

As part of European Heritage Days, the Pays d’art et d’histoire and the Cultural Heritage Department of the Rodez metropolitan area are hosting a lecture.

L’événement JEP Conférence Faire vivre ou mourir que voulons-nous transmettre demain ? Rodez a été mis à jour le 2026-08-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)