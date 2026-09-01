JEP | Démonstration de tournage sur bois Salle d’exposition Bréville

Informations pratiques

Bréville

JEP | Démonstration de tournage sur bois

Salle d’exposition 7 Rue Raymond Doussinet Bréville Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 13:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

En compagnie de Patrick Arlot, Meilleur Ouvrier de France, et de deux autres professionnel·les, venez découvrir le tournage sur bois à l’atelier du Centre d’Art Vivant.

Des œuvres seront mises en jeu lors d’une tombola.

.

Salle d’exposition 7 Rue Raymond Doussinet Bréville 16370 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 32 38 35

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join Patrick Arlot, a Meilleur Ouvrier de France, and two other professionals to discover the art of woodturning at the Centre d’Art Vivant workshop.

Artworks will be up for grabs in a raffle.

L’événement JEP | Démonstration de tournage sur bois Bréville a été mis à jour le 2026-08-25 par Destination Cognac