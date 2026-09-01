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AGENDA · Bréville

JEP | Démonstration de tournage sur bois Salle d’exposition Bréville

samedi 19 septembre 2026 · Salle d'exposition · Bréville

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
13:00:00
Lieu
Salle d'exposition
Adresse
7 Rue Raymond Doussinet
Ville
16370 Bréville
Département
Charente
Tarif

Bréville

JEP | Démonstration de tournage sur bois

Salle d’exposition 7 Rue Raymond Doussinet Bréville Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 13:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

En compagnie de Patrick Arlot, Meilleur Ouvrier de France, et de deux autres professionnel·les, venez découvrir le tournage sur bois à l’atelier du Centre d’Art Vivant.
Des œuvres seront mises en jeu lors d’une tombola.
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Salle d’exposition 7 Rue Raymond Doussinet Bréville 16370 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 32 38 35 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join Patrick Arlot, a Meilleur Ouvrier de France, and two other professionals to discover the art of woodturning at the Centre d’Art Vivant workshop.
Artworks will be up for grabs in a raffle.

L’événement JEP | Démonstration de tournage sur bois Bréville a été mis à jour le 2026-08-25 par Destination Cognac

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