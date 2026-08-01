Informations pratiques

Bazoges-en-Pareds

JEP DONJON DE BAZOGES-EN-PAREDS

12 cour du château Bazoges-en-Pareds Vendée

Tarif : 2 – 2 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-08-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

découvrez le Donjon lors des Journées Européennes du Patrimoine

Tout le week end

-Visite libre du site

– Vente de fouaces dans le fournil par l’association Au coeur du Bocage

-Visite guidée du jardin par la Fée Morgane

– Musiquer Médiévale par Patrick Proust

Ouverture du site de 10h30 à 19h

Dimanche 20 septembre uniquement

Marché artisanal dans la cour du donjon de 10h30 à 18h .

12 cour du château Bazoges-en-Pareds 85390 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 51 23 10 donjon@bazoges-en-pareds.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the Dungeon during European Heritage Days

L’événement JEP DONJON DE BAZOGES-EN-PAREDS Bazoges-en-Pareds a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin