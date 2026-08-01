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AGENDA · Bazoges-en-Pareds

JEP DONJON DE BAZOGES-EN-PAREDS Bazoges-en-Pareds

samedi 19 septembre 2026 · Bazoges-en-Pareds

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
12 cour du château
Ville
85390 Bazoges-en-Pareds
Département
Vendée
Tarif
2 2

Bazoges-en-Pareds

JEP DONJON DE BAZOGES-EN-PAREDS

12 cour du château Bazoges-en-Pareds Vendée

Tarif : 2 – 2 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-08-19 19:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

découvrez le Donjon lors des Journées Européennes du Patrimoine
Tout le week end

-Visite libre du site
– Vente de fouaces dans le fournil par l’association Au coeur du Bocage
-Visite guidée du jardin par la Fée Morgane
– Musiquer Médiévale par Patrick Proust

Ouverture du site de 10h30 à 19h

Dimanche 20 septembre uniquement
Marché artisanal dans la cour du donjon de 10h30 à 18h   .

12 cour du château Bazoges-en-Pareds 85390 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 51 23 10  donjon@bazoges-en-pareds.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the Dungeon during European Heritage Days

L’événement JEP DONJON DE BAZOGES-EN-PAREDS Bazoges-en-Pareds a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin

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