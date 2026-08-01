JEP DONJON DE BAZOGES-EN-PAREDS Bazoges-en-Pareds
samedi 19 septembre 2026 · Bazoges-en-Pareds
Informations pratiques
Bazoges-en-Pareds
JEP DONJON DE BAZOGES-EN-PAREDS
12 cour du château Bazoges-en-Pareds Vendée
Tarif : 2 – 2 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-08-19 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
découvrez le Donjon lors des Journées Européennes du Patrimoine
Tout le week end
-Visite libre du site
– Vente de fouaces dans le fournil par l’association Au coeur du Bocage
-Visite guidée du jardin par la Fée Morgane
– Musiquer Médiévale par Patrick Proust
Ouverture du site de 10h30 à 19h
Dimanche 20 septembre uniquement
Marché artisanal dans la cour du donjon de 10h30 à 18h .
12 cour du château Bazoges-en-Pareds 85390 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 51 23 10 donjon@bazoges-en-pareds.fr
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English :
Discover the Dungeon during European Heritage Days
L’événement JEP DONJON DE BAZOGES-EN-PAREDS Bazoges-en-Pareds a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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