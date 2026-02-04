Landscape Game

Bazoges-en-Pareds Vendée

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 11:00:00

fin : 2026-09-05 12:00:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-11 2026-04-25 2026-09-05 2026-09-12 2026-09-26

LANDSCAPE GAME L’affaire Jehan Girard mystère au donjon

Qu’est-il arrivé au seigneur de Bazoges ? Enquêtez pour découvrir la vérité !

Samedis 4, 11, 18 et 25 avril

Samedis 5, 12 et 26 septembre

Départs à 11h, 11h15, 11h30, 11h45

25€ la session 6 personnes par session

Pour adultes et enfants à partir de 10 ans

Réservation fortement conseillée .

Bazoges-en-Pareds 85390 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 51 23 10 donjon@bazoges-en-pareds.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

LANDSCAPE GAME L?affaire Jehan Girard mystère au donjon (The Jehan Girard affair: mystery in the dungeon)

L’événement Landscape Game Bazoges-en-Pareds a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin