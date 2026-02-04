Landscape Game Bazoges-en-Pareds
Landscape Game Bazoges-en-Pareds samedi 4 avril 2026.
Landscape Game
Bazoges-en-Pareds Vendée
Tarif : 25 – 25 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 11:00:00
fin : 2026-09-05 12:00:00
Date(s) :
2026-04-04 2026-04-11 2026-04-25 2026-09-05 2026-09-12 2026-09-26
LANDSCAPE GAME L’affaire Jehan Girard mystère au donjon
Qu’est-il arrivé au seigneur de Bazoges ? Enquêtez pour découvrir la vérité !
Samedis 4, 11, 18 et 25 avril
Samedis 5, 12 et 26 septembre
Départs à 11h, 11h15, 11h30, 11h45
25€ la session 6 personnes par session
Pour adultes et enfants à partir de 10 ans
Réservation fortement conseillée .
Bazoges-en-Pareds 85390 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 51 23 10 donjon@bazoges-en-pareds.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
LANDSCAPE GAME L?affaire Jehan Girard mystère au donjon (The Jehan Girard affair: mystery in the dungeon)
L’événement Landscape Game Bazoges-en-Pareds a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin