EXPOSITION Regards croisés au donjon

12 cour du château Bazoges-en-Pareds Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-05

Exposition de peintures (aquarelles et huiles)

Jeanne Noyer

L’aquarelle est le fil rouge de ma vie. Technique exigeante, expression spontanée évocatrice d’ambiance correspondant à mon univers. Peindre des ciels changeants, l’esprit souvenirs des vacances, les herbes folles dans les dunes, la mer à marée basse et aussi les sentiers douaniers sur les côtes vendéennes.

Par la magie de l’eau les pigments fusant sur le papier nous réservent des surprises, la lumière s’invite, les blancs illuminent l’aquarelle, ainsi le visiteur le regardant se laisse aller à rêver, à imaginer….

Maryse Pouchain

Artiste amateur, ma démarche est simple, mon travail est surtout figuratif et en résonance avec mon environnement, mes sources d’inspiration sont multiples; mes ballades dans la plaine, les fleurs du jardin, mes voyages, tout ce qui m’entoure. Mon premier objectif est le plaisir de peindre, peindre ce qui me plaît, peu importe les modes.

Que ce soit le rouge flamboyant du coquelicot, le jaune doré du tournesol, le bleu de la bourrache et du ciel, les ocres de l’automne c’est tout ce monde bigarré qui influence mon travail et me réjouit. .

12 cour du château Bazoges-en-Pareds 85390 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 51 23 10 donjon@bazoges-en-pareds.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exhibition of paintings (watercolors and oils)

L’événement EXPOSITION Regards croisés au donjon Bazoges-en-Pareds a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin