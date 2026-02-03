FÊTE MÉDIÉVALE

12 cour du donjon Bazoges-en-Pareds Vendée

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 11:00:00

fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-02

Fête médiévale

Voyagez dans le temps à Bazoges-en-Pareds !

Êtes-vous prêts à plonger dans l’époque médiévale ? Rejoignez-nous pour un weekend exceptionnel où le passé prend vie et où les légendes prennent forme !

Au programme

Combats de chevaliers Admirez les chevaliers en armure étincelante lors de tournois palpitants qui vous transporteront au cœur de l’action médiévale.

Avec Les illusions de la Lionge, La Mesnie Amtista, La compagnie Uruloki.

Marché Médiéval: Parcourez les étals colorés où artisans et marchands vous proposeront des produits artisanaux, des bijoux médiévaux et bien plus encore.

Ateliers tir à l’arc, fabrication de mailles, bourses en cuir, …

Musique par le groupe Smedelyn.

et bien plus encore !!

Organisé par l’association Au Cœur du Bocage et la municipalité de Bazoges-en-Pareds.

Samedi 1er à 20h banquet médiéval animé par Smedelyn et spectacle feu des Illusions de la Lionge 20€ plus de 16 ans, 12€ 10-15 ans, gratuit moins de 10 ans .

12 cour du donjon Bazoges-en-Pareds 85390 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 51 23 10 aucoeurdubocage85@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Medieval festival

L’événement FÊTE MÉDIÉVALE Bazoges-en-Pareds a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin