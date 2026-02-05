Exposition Animaux de nos sous-bois et paysages de nuit sur le bocage Bazoges-en-Pareds
Exposition Animaux de nos sous-bois et paysages de nuit sur le bocage
12 cour du château Bazoges-en-Pareds Vendée
Début : 2026-09-05 14:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
2026-09-05 2026-09-19 2026-10-17
Exposition de photographies de Jean-Marie Poirier, Jacques Hurtaud et Jean-Paul Schumacher.
12 cour du château Bazoges-en-Pareds 85390 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 51 23 10 donjon@bazoges-en-pareds.fr
English :
Exhibition of photographs by Jean-Marie Poirier, Jacques Hurtaud and Jean-Paul Schumacher.
