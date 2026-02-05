Atelier famille Le petit pot de la chance

12 cour du château Bazoges-en-Pareds Vendée

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 15:30:00

fin : 2026-07-15 17:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Atelier famille My lucky pot, le petit pot de la chance .

Venez dénicher avec Caroline Jacquet des plantes dans le jardin d’inspiration médiévale pour garnir votre petit pot de la chance ! Épices et gris-gris viendront également agrémenter votre lucky pot , qui se veut aussi décoratif qu’efficace ! Pour adultes et enfants à partir de 6 ans. Matériel fourni lors de l’atelier. .

12 cour du château Bazoges-en-Pareds 85390 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 51 23 10 donjon@bazoges-en-pareds.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

My lucky pot family workshop.

L’événement Atelier famille Le petit pot de la chance Bazoges-en-Pareds a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin