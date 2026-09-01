JEP Eglise de Neuilly-sur-Eure NEUILLY SUR EURE Longny les Villages
samedi 19 septembre 2026 · NEUILLY SUR EURE · Longny les Villages
Informations pratiques
Longny les Villages
JEP Eglise de Neuilly-sur-Eure
NEUILLY SUR EURE Eglise Saint-Germain d’Auxerre Longny les Villages Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite libre de l’église Saint-Germain d’Auxerre
Fondations du XIIe s, clocher du XVIIe s, porche du XIXe s. Beau christ en croix en bois à gauche de l’autel. .
NEUILLY SUR EURE Eglise Saint-Germain d’Auxerre Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 95 46
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English : JEP Eglise de Neuilly-sur-Eure
L’événement JEP Eglise de Neuilly-sur-Eure Longny les Villages a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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