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AGENDA · Longny les Villages

JEP Eglise de Neuilly-sur-Eure NEUILLY SUR EURE Longny les Villages

samedi 19 septembre 2026 · NEUILLY SUR EURE · Longny les Villages

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
NEUILLY SUR EURE
Adresse
Eglise Saint-Germain d'Auxerre
Ville
61290 Longny les Villages
Département
Orne
Tarif

Longny les Villages

JEP Eglise de Neuilly-sur-Eure

NEUILLY SUR EURE Eglise Saint-Germain d’Auxerre Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visite libre de l’église Saint-Germain d’Auxerre
Fondations du XIIe s, clocher du XVIIe s, porche du XIXe s. Beau christ en croix en bois à gauche de l’autel.   .

NEUILLY SUR EURE Eglise Saint-Germain d’Auxerre Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 95 46 

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English : JEP Eglise de Neuilly-sur-Eure

L’événement JEP Eglise de Neuilly-sur-Eure Longny les Villages a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Touisme des Hauts du Perche

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