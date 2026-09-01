Visite libre de l’église Saint-Martin LONGNY AU PERCHE Longny les Villages
vendredi 18 septembre 2026 · LONGNY AU PERCHE · Longny les Villages
Informations pratiques
Longny les Villages
Visite libre de l’église Saint-Martin
LONGNY AU PERCHE Eglise Saint-Martin Longny les Villages Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18 09:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Avérée au XIIe siècle, l’église Saint Martin fut agrandie au XVI° siècle. La tour élevée au XVIe siècle, en constitue l’élément le plus intéressant. À l’ouest, au dessus d’une fenêtre aveugle à décor flamboyant, une niche en plein cintre abrite la figure équestre de Saint-Martin, symbolisant la Charité ; au sud, sur la corniche du dernier étage, un cadran solaire (méridienne) donne le midi solaire vrai . Les niches des contreforts nord-ouest et sud-ouest contiennent des statues représentant la Force, la Foi, la Justice et l’Espérance. Sur le mur extérieur nord de la nef subsiste les vestiges d’une litre (bande horizontale peinte portant des armes seigneuriales). La litre a généralement un caractère funéraire ; elle est alors à fond noir, autrefois armoriée. À l’intérieur maître-autel monumental ; retables latéraux provenant de l’ancienne Chartreuse de Val Dieu. Des travaux de restauration du chœur ont permis la mise au jour du lambrissage d’origine sur lequel figure un ensemble peint, commandé en 1806. Cette série d’emblèmes religieux, soulignée d’une frise de guirlandes de feuillages supportées par des angelots, constitue l’une des ornementations post-révolutionnaires les plus précoces dans le département de l’Orne. .
LONGNY AU PERCHE Eglise Saint-Martin Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 66 23
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English : Visite libre de l’église Saint-Martin
L’événement Visite libre de l’église Saint-Martin Longny les Villages a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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